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أمل جديد.. طرح مضخة قلب جديدة حجم كرة الجولف

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أمل جديد.. طرح مضخة قلب جديدة حجم كرة الجولف أمل جديد.. طرح مضخة قلب جديدة حجم كرة الجولف
تمكن فريق من الباحثين البريطانيين مؤخراً من تطوير مضخة صناعية جديدة للقلب يتم تثبيتها على أحد أطرافه لتساعد على ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

وتتميز المضخة الجديدة التى تعرف باسم "MVAD" بصغر حجمها وتبلغ تقريباً نصف حجم القلوب الصناعية التى تم تطويرها مؤخراً، وهى فى نفس حجم كرة الجولف تقريبا، ويبلغ وزنها 78 جراماً، وهو ما يعنى أن المرضى سيستطيعون التكيف عليها على حد قول التقرير، ويعد العيب الوحيد فيها هو ثمنها الباهظ للغاية والذى يبلغ 80 ألف إسترلينى، وهو ما سيجعل الأغنياء يستأثرون به دون الفقراء.

وأوضح التقرير الذى نشر مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن أحد كبار السن البريطانيين، 63 عاماً، ويدعى هارى شيفرز يعد هو أول شخص فى العالم تم تركيب مضخة القلب الجديدة له منذ أسبوعين تقريباً، بعد أن أصيب بأزمة قلبية فى شهر أغسطس الماضى أدت إلى تدهور صحته وكان بحاجة ماسة إلى زراعة قلب جديد.

ومن المنتظر أن تخضع مضخة القلب الجديدة لعدد من التجارب الإكلينيكية فى العديد من الدول حول العالم، قبل أن يتم التصديق على استخدامها بشكل رسمى.

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مصر 365