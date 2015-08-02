تناول أكثر من فنجانين قهوة يوميا يعرضك للإصابة بمشاكل الذاكرة

حذرت دراسة إيطالية حديثة من الإفراط فى تناول القهوة، حيث أشارت إلى أن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يسهم فى رفع فرص الإصابة بالنسيان وفقدان الذاكرة، ويرفع على المدى البعيد خطر الإصابة بألزهايمر.

وتابعت الدراسة التى شملت حوالى 1500 شخص أنه على الرغم من أن تناول كميات متوسطة من القهوة يسهم فى تحسين صحة المخ وتعزيز الانتباه والذاكرة وتحسين وظائف الإدراك ومنع تكوين البروتينات التى تدمر الخلايا العصبية، إلا أن الإسراف فى تناولها يتسبب على النقيض تماماً فى مشاكل صحية كبيرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Alzheimer's Disease"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الأول من شهر أغسطس الجارى.

وتؤكد هذه النتائج مجموعة من الأبحاث الطبية التى نشر مؤخراً، وأكدت أن تناول القهوة والشاى والمشروبات الغنية بالكافيين يسهم فى الوقاية من تدهور القدرات العقلية وحماية الأشخاص من الإصابة بالخرف، والذى يصيب أكثر من 850 ألف شخص فى المملكة المتحدة وحدها، وكما ثبت أن الكافيين يسهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.