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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة" لجلسة 31 أكتوبر المقبل

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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة" لجلسة 31 أكتوبر المقبل تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "فتنة الشيعة" لجلسة 31 أكتوبر المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم سليمان طه سليمان فى القضية رقم 3117 والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، والتى أدين فيها بالسجن المشدد 14 سنة هو و22 آخرين وبراءة 8، لجلسة 31 أكتوبر للمرافعة، وأمرت المحكمة بالتحغظ على المتهم بعدما سلم نفسه للقوات الأمنية.

يذكر أن جلسة اليوم عقدت بغرفة المداولة وبحضور محام عن المتهم والذى طلب إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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مصر 365

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