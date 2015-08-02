تأجيل محاكمة محافظ المنيا السابق و25 آخرين لليوم الثانى من دور أكتوبر

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 25 متهماً من عناصر جماعة الإخوان، بينهم الدكتور مصطفى عيسى، محافظ المنيا السابق، والمتهمين بتعذيب ناشطين سياسيين لمعارضتهما لنظام حكم مرسى، لجلسة اليوم الثانى من دور أكتوبر، وهما أشرف سيد ومحمد مختار منسق حركة تمرد المنيا.

وكان من بين المتهمين ضياء الدين المغازى، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا، وعلى عمران، نائب سابق بمجلس الشعب، وحسين سلطان، نائب سابق بمجلس الشعب، وحمدى على سابق، نائب سابق بمجلس الشورى، والموجهة لهم تهم احتجاز وتعذيب عضوين من حركة تمرد، وهما محمد مختار منسق الحركة بالمحافظة، وأشرف سيد، وذلك بمقر حزب الحرية والعدالة بمدينة المنيا، لقيامهما بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس المعزول محمد مرسى.