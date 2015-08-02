محافظ المنوفية يكرم مديري مدارس أوائل الثانوي العام والفني

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم بتكريم مديرى مدارس أوائل الثانوي العام والفنى لعام 2015 ،حيث تعد هذه المرة الاولى التى يتم فيها تكريم مديرى المدارس بالمحافظة وذلك لما بذلوه من جهد واخلاص فى العمل جعل المنوفية تحصد 8 مراكز من الاوائل على مستوى الجمهورية مما يجعله وساما على صدر المحافظة وهو مايتميز به دائما طلاب المنوفية.

وكرم محافظ المنوفية الدكتور عبدالله عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ، الشناوى عبد الصمد وكيل المديرية ، محمد على صابر مدير عام التعليم الفنى ، حسن على أبو حلوة مدير عام التعليم العالى .

وتم تكريم مديرى مدارس الثانوى العام وهم مدير مدرسة مصطاى المشتركة بقويسنا ، مدير مدرسة اسطنها المشتركة ، مدير مدرسة سرس الليان المتطورة، مدير مدرسة منوف الثانوية بنين ، مدير مدرسة البتانون الثانوية المتطورة، مدير مدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بنين بشبين الكوم، مدير مدرسة عبدالرحمن حمودة بالراهب بالاضافة الى تكريم مديرى مدارس الثانوى الفنى وهم مدير مدرسة أشمون للفنية المتقدمة ، ومدير مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية ، مدير مدرسة السادات للتعليم والتدريب المزدوج التجارى ، مدير مدرسة السادات الزراعية للتعليم المزدوج ، كما قام عبد الباسط بتكريم الطالب وحيد أشرف رشوان بمرحلة الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع.

وأكد محافظ المنوفية على دور المدرسة الهام الذى يعد حقلا خصبا ونواة أساسية لانتاج طالب متميز فالتفوق العلمى والاخلاقى لايأتى الا اذا صلحت المدرسة والبيت، مؤكدا على حرصه على تكريم مديرى المدارس مثل ماتم مع أوائل الطلبة وأولياء أمورهم.

وأعرب المحافظ عن أمله فى الاستمرار فى هذا التفوق لخلق سواعد تساهم فى بناء مستقبل مشرق للنهوض بالبلاد ومواجهة التحديات للوصول الى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد المحافظ سعادته بافتتاح قناة السويس الجديدة والتى تعد عبورا للتاريخ وللعالم باسره مشيرا الى أن قناة السويس الجديدة قد مدت أصول الثقة بين الحكومة والمواطن فى تنفيذ ماوعدت به فى وقت قياسى .