موظفو 4 مدارس بالأقصر يصرفون راتب يوليو مرتين بسبب عطل في ماكينة الصرف

تسبب عطل فى ماكينة الصرف الآلى بفرع أحد البنوك في محافظة الأقصر فى صرف راتب شهر يوليو الماضى مرتين لعدد من معلمى وموظفى 4 مدارس بإدارة القرنة التعليمية غرب المحافظة.

وقال عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن عطلا حدث فى ماكينة الصرف الآلى المتعاقد عليها مع أحد البنوك أثناء قيام موظف الحسابات المختص بسداد رواتب شهر يوليو للمعلمين بأربعة مدارس بإدارة القرنة وإرسالها على حساباتهم الخاصة ليتمكنوا من سحبها ببطاقات الفيزا الخاصة بهم وهو ما تسبب فى قيام الموظف بإعادة المحاولة مرة أخرى بعد إصلاح العطل دون أن يتبين له أن العملية تمت بنجاح فى المرة الأولى.

وأكد عبد العال أنه تم حل الأزمة بإعتماد المبالغ المصروفة للمعلمين كرواتب عن شهر أغسطس الحالى وأنهم وقعوا على إقرارات بحصولهم عليها.

وكان حوالى 100 معلم وموظف بإدارة القرنة التعليمية قد فوجئوا بزيادة مضاعفة فى رواتبهم عن شهر يوليو الماضى إعتقدوا معها وجود زيادة كبيرة فيها مع بداية العام المالى الجديد الذى يبدأ فى يوليو سنويا حتى تلاشت فرحتهم سريعا عندما تبين لهم وجود خطأ فى ماكينة الصرف الخاصة بالبنك ليوقعوا بعدها على إقرارات بالحصول على راتب شهر أغسطس ولكن مقدما هذه المرة.