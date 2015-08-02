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شرطة السياحة تضبط مخالفات أمنية بعدد من فنادق الأقصر

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شرطة السياحة تضبط مخالفات أمنية بعدد من فنادق الأقصر شرطة السياحة تضبط مخالفات أمنية بعدد من فنادق الأقصر

صورة أرشيفية

شنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة للوقوف علي الإجراءات الأمنية المتبعة بالفنادق السياحية في اطار الاستعدادات لتأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديد.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات أمنية فادحة بعدد من الفنادق السياحية الكبري بالمحافظة ففي احد الفنادق تبين وجود عطل في بوابة الكشف عن المعادن الخاصة بالعاملين، وعدم وجود كاميرات مراقبة، و عدم انتظام القيد بدفتر النزلاء .

وفي فندق اخر تبين عدم وجود جهاز الكشف علي الحقائب، وايضا عدم انتظام القيد في دفتر النزلاء، كما تبين خلال تفتيش الحملة لفندق ثالث عطل جهاز المكتشف اليدوي، كما تبين عدم القيد بفدتر النزلاء بفندق “سان مينا”.

وفي 3 فنادق آخري تبين عدم وجود المكتشف اليدوي، وعدم وجود فرد امن مدني، وعدم الانتظام في القيد بدفتر النزلاء، وفي فندقين اخرين تبين عدم وجود فرد امن مدني، وعدم الانتظام بالقيد في دفتر النزلاء، وعدم وجود المكتشف اليدوي.

الحملة أشرف عليها اللواء علاء السباعي، مدير الادارة العامة لمباحث السياحة والاثار، و العميد احمد عبد الخالق مفتش مباحث السياحة والاثار بمنطقة جنوب الصعيد، بناء علي تعليمات اللواء احمد شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والاثار، بقيادة العقيد محمد أبو عايد رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر، ومشاركة المقدمان حسن عبد الموجود و عمر مجاهد، معاونا المباحث.

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