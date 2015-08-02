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تأجيل نظر “التخابر مع قطر” لـ8 أغسطس.. وضبط وإحضار المتهمين الهاربين

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تأجيل نظر “التخابر مع قطر” لـ8 أغسطس.. وضبط وإحضار المتهمين الهاربين تأجيل نظر “التخابر مع قطر” لـ8 أغسطس.. وضبط وإحضار المتهمين الهاربين

الرئيس المعزول محمد مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد فهمي”، اليوم، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ” التخابر مع قطر ” لجلسة الثامن من أغسطس لسماع شهود الإثبات ولتعذر حضور المتهمين.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية وهم “كريمة الصيرفي” و” أسماء الخطيب ” و” علاء سبلان” و”إبراهيم هلال ” وحبسهم على ذمة القضية.

وكانت النيابة في مستهل الجلسة قد قدمت كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة الذي يتضمن تعذر عرض المتهمين في القضية نظراً لتجهيز كافة فعاليات الوفود المقرر حضورها في نطاق مديرية الأمن وأشرت المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق.

 

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