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«تلاوي» : 200 فتاة عربية تشارك بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة

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«تلاوي» : 200 فتاة عربية تشارك بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة «تلاوي» : 200 فتاة عربية تشارك بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة

2 أغسطس 2015 | 2:21 مساءً

أعلنت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية عن مشاركة 200 فتاة عربية من مختلف الدول العربية في احتفالات بقناة السويس الجديدة المقرر إقامتها يوم الخميس القادم.
> وأكدت تلاوي في تصريح لها، اليوم، أن أنظار العالم بأسره تتطلع إلى مصر إبان افتتاح القناة الجديدة، مشددة على أنها لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الوطن العربي يجب أن تشهدها كل فتاة عربية لتروى قصة تلك الملحمة الوطنية للأجيال الجديدة، باعتبار أن هذا الحدث مبعث فخر لكل فتاة عربية، فالقناة الجديدة تعد مشروعا تنموياً عملاقاً يعود بالخير والرخاء على العالم بأسره.
> وقالت إن منظمة المرأة العربية (مقرها القاهرة) تنظم الملتقى الأول للفتاة العربية “مشاركة – تنمية – إبداع” والذي يستمر حتى يوم الاثنين القادم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الفتيات من مختلف الدول العربية .. موضحة أن الملتقى استهدف إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه الفتاة فى المجتمعات العربية والتعريف بأهمية دور المرأة في الحفاظ على الأمن القومي وتحقيق التنمية الشاملة، بالاضافة إلى توعية المشاركات بأهمية إطلاق مبادرات شبابية لخدمة قضايا التنمية في الوطن العربي عبر الانضمام لشبكة أصدقاء منظمة المرأة العربية.
> وأشارت إلى أنه سيشهد افتتاح المنتدى المقرر أن يبدأ أعماله بعد غد الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز ولفيف من الوفود العربية رفيعة المستوى وكبار الفنانين المصريين ومن بينهم الفنان القدير محمد صبحي.

أ ش أ

2015-08-02

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