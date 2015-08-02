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​147 وظيفة شاغرة بمنطقة الأقصر الأزهرية

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​147 وظيفة شاغرة بمنطقة الأقصر الأزهرية ​147 وظيفة شاغرة بمنطقة الأقصر الأزهرية

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية عن حاجتها لشغل 147 وظيفة شاغرة لحاملي المؤهلات الأزهرية المختلفة وما يعادلها للعمل علي سد العجز لديها في أعداد المعلمين والعمال.

وقال الشيخ محمود رياض رئيس منطقة الأقصر الآزهرية أن التقديم للمسابقة بدأ منذ أمس السبت ويستمر لمدة أسبوعين على موقع بوابة الأزهر .

وأشار «رياض» إلي أن منطقة الأقصر الأزهرية أعلنت عن حاجتها لـشغل 10 وظائف لتدريس مادة الرياضيات و 15 تخصص رياض الأطفال و 40 تخصص بالقرآن الكريم و35 تخصص مادة حاسب آلى و19 للتربية الرياضية و 3 تخصص مادة التربية الفنية إلى جانب 25 درجة شاغرة أخرى لعمال الخدمات المعاونة .

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