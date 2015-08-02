إحدى سكان عقار فيصل المنهار: العقار انهار بسبب بناء عقار مخالف بجواره والحى يعلم

قالت سحر محمد ربة منزل إحدى سكان العقار المنهار بمنطقة فيصل إن السبب فى انهيار العقار المكون من 5 طوابق سكنية هو قيام أحد أصحاب العقارات المجاورة ببناء 13 طابقا على الرغم من أن جميع العقارات لا تزد عن 5 طوابق، وأى طابق يتم بناؤه يعد مخالفا، موضحة أن العقار المنهار غير مؤسس بأعمدة لأنه قديم وبناء العقار أدى إلى انهياره.

وأضافت ربة المنزل أنه بمجرد بناء العقار المجاور حدثت العديد من التشققات بالعقار الذى يسكنون فيه 10 أسر وقاموا بتحرير عدة محاضر ولكن دون أى جدوى وتوجهوا إلى حى الهرم لفعل أى شىء حتى يتم توفير شقق لهم.

وأوضحت أن نجلتها قامت بتجهيز عرسها وقامت بشراء العديد من الأدوات المنزلية والكهربية بآلاف الجنيهات وسقط العقار عليه ولم نستطع إخراج أى شىء منه مؤكدة أن عمال الحى بالمحافظة يعلمون أن العقار المجاور له مخالف.

وأشار أحمد عبد المحسن أحد السكان بالعقار المنهار أن الشارع الذى يوجد به العقار لا يمكن بناء أكثر من 5 طوابق سكنية عليه لأن عرض الشارع 8 أمتار وعلى الرغم من ذلك قام صاحب العقار ببناء طوابق مخالفة.

وأضاف أحد السكان أن صاحب العقار المخالف عندما قام جميع القاطنين بالعقار المنهار بتحرير محضر ضده قام بمساومة جميع السكان بالتنازل.

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