أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحدى سكان عقار فيصل المنهار: العقار انهار بسبب بناء عقار مخالف بجواره والحى يعلم

Google+ Print
قالت سحر محمد ربة منزل إحدى سكان العقار المنهار بمنطقة فيصل إن السبب فى انهيار العقار المكون من 5 طوابق سكنية هو قيام أحد أصحاب العقارات المجاورة ببناء 13 طابقا على الرغم من أن جميع العقارات لا تزد عن 5 طوابق، وأى طابق يتم بناؤه يعد مخالفا، موضحة أن العقار المنهار غير مؤسس بأعمدة لأنه قديم وبناء العقار أدى إلى انهياره.

وأضافت ربة المنزل أنه بمجرد بناء العقار المجاور حدثت العديد من التشققات بالعقار الذى يسكنون فيه 10 أسر وقاموا بتحرير عدة محاضر ولكن دون أى جدوى وتوجهوا إلى حى الهرم لفعل أى شىء حتى يتم توفير شقق لهم.

وأوضحت أن نجلتها قامت بتجهيز عرسها وقامت بشراء العديد من الأدوات المنزلية والكهربية بآلاف الجنيهات وسقط العقار عليه ولم نستطع إخراج أى شىء منه مؤكدة أن عمال الحى بالمحافظة يعلمون أن العقار المجاور له مخالف.

وأشار أحمد عبد المحسن أحد السكان بالعقار المنهار أن الشارع الذى يوجد به العقار لا يمكن بناء أكثر من 5 طوابق سكنية عليه لأن عرض الشارع 8 أمتار وعلى الرغم من ذلك قام صاحب العقار ببناء طوابق مخالفة.

وأضاف أحد السكان أن صاحب العقار المخالف عندما قام جميع القاطنين بالعقار المنهار بتحرير محضر ضده قام بمساومة جميع السكان بالتنازل.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365