وصول المتهمين بـ"اقتحام قسم شرطة أوسيم" المحكمة لبدء جلسة محاكمتهم

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، المتهمين فى قضية "اقتحام قسم شرطة أوسيم"، والتى وقعت أحداثها عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013 لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم فى القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومحاولة اقتحام منشأة شرطية، وألقت قوات الأمن القبض على القيادى الإخوانى محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على الأحداث.

وكان أحال المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المتهمين إلى المحاكمة بتهم الانضمام للجماعة إرهابية والتحريض على القتل، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل إلى المحكمة.