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بالصور.. تكثيف الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة قبل وصول ضيوف حفل القناة

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تكثيف الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة قبل وصول ضيوف حفل القناة

تكثيف الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

كثفت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، من الإجراءات الأمنية، بكافة مداخل ومخارج مبانى مطار القاهرة، وتم تشديد الإجراءات على السيارات القادمة إلى المطار بتفتيشها، والتأكد من هاوية ركابها.

وتم تأمين كافة المباني والمنشأت ومواقف السيارات، والاستعانة بالكلاب البوليسية، للكشف على السيارات والمباني خوفًا من دس أي مفرقعات، كما تم منع وقوف السيارات بجوار المباني بمسافة لاتقل عن 50 متر، حيث تم تزويد كافة المداخل والبوابات بأجهزة حديثة للكشف عن الأسلحة والمفرقعات، عند مرور السيارة من بوابة الدخول، كما تم نشر رجال المباحث في كافة الصالات والداخل للمتابعة الأمنية، ووضع كمائن مرورية ثابتة ومتحركة خاصة عند المداخل والمخارج وأي أماكن الحيوية، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة في تأمين طريق المطار، وذلك في إطار الاستعداد الأمنية لاستقبال ضيوف ، القادمين لحضور حفل افتتاح قناة السويس.

وتم تشديد الإجراءات بمهبط الطائرات وأسوار المطار بأكملها ومتابعة الكاميرات بواسطة رجال الأمن للاطمئنان على الحالة الأمنية، وتأمين كافة المباني الحيوية والمنشأت وغرف العمليات، كما تم تشكيل لجنة امنية من مختلف الجهات لمتابعة الحالة الأمنية بالتنسيق بين الجهات الأمنية ووزارة الطيران المدني، وألغى اللواء طارق فتحي مدير أمن المطار كافة الراحات للضباط والقيادات.

وقام اللواء طارق فتحي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، بجولة مفاجاة على كافة الأكمنة، دون الكشف على شخصيتة،  لمتابعة اليقظة الأمنية وإجراءات التفتيش دون تعطيل الحركة المرورية، وأعطى تعليمات لرجال الأمن المتواجدين على أبواب الصالات، بمتابعة المستقبلين والمودعين، ومواقف السيارات، وتأمين كافة المباني الحيوية، كبرج المراقبة الجوية وغرفة العمليات ووزارة الطيران ومهبط الطائرات.

وأشاد مدير أمن المطار، باليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة، وأمر بصرف مكافأت مالية، لبعض الضباط والأفراد للأداء العالي.

تكثيف الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

تكثيف الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

 

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