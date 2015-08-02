تخصيص أرض لإنشاء لوحة لتوزيع الكهرباء لحوض الجزيرة بشبين الكوم

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرار رقم 848 لسنة 2015 بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 153م2 تقريبا بأبعاد( 9م× 17م ) بالمنطقة الواقعة أمام جريدة المنوفية وادارة مشروع المحاجر بحى غرب شبين الكوم لانشاء لوحة لتوزيع الكهرباء ومحول للكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى لمنطقة حوض الجزيرة –بشبين الكوم عليها طبقا للرسم الكروكى وكل ماتحتاجه المنطقة لتوصيل الكهرباء .

وأوضح محافظ المنوفية أنه يحظر التصرف فى المساحة المشار اليها للغير بالبيع أو الهبة أو الايجار أو الرهن أو البدل وفى حالة استغناء الجهة عن الموقع او انتقاله الى مكان اخر تؤول الارض بما عليها الى المحافظة وفى حالة مخالفة ماتقدم يلغى التخصيص .

> وأضاف انه على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء فى اقامة أى انشاءات على المساحة المشار اليها الا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقا للقانون .

وأكد عبدالباسط على حرصه على توفير الخدمات للمواطنين وتلبية طلباتهم مشددا على أنه لن يتهاون ابدا فى مصالح المواطنين والذى يعتبر تلبيتها حق أساسى من حقوقهم .