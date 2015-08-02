بالصور.. الانتهاء من تركيب جداريات الاحتفال بقناة السويس فى القليوبية
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من تركيب جداريات الاحتفال بقناة السويس، حيث تم تركيب أكبر جدارية على مستوى المحافظات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة باعتباره أحد أهم المشروعات المرورية التى أنجزت فى زمن قياسى وبأقل التكاليف وحتى يتثنى لملايين المسافرين على الطريق الزراعى من الاتجاهين مشاهدتها والتفاعل معها.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وتابع محافظ القليوبية: كما تم تركيب جدارية أخرى على طريق الإسماعيلية المار بمدينة العبور بجانب عرض بانورما كاملة على طول الطريق عن ملحمة قناة السويس بما يتيح للمشاركين والوفود المتجهة للمشاركة فى افتتاح القناة الجديدة التعرف بشكل كامل على الإنجاز المصرى الذى تحدى المستحيل، ذلك بالإضافة لتركيب جدارية ثالثة فى بنها على كورنيش النيل وستكون فى استقبال المشاركين من أبناء المحافظة فى الاحتفالات الخاصة بافتتاح القناة حيث تنطلق كل المسيرات والاحتفالات والعروض الفنية من جوار الجدارية.
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>وأوضح المحافظ أن احتفالات المحافظة تضمن إقامة مسرح مكشوف للفنون الشعبية والعروض المسرحية أمام ديوان عام محافظة القليوبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وانطلاق مسيرات حملة الأعلام بإشراف مديرية الشباب والرياضة من استاد بنها وحتى منطقة الفيلات.
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>وأشار محافظ القليوبية، إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد بمثابة ميلاد جديد لحضارة العالم وشاهد عيان على إرادة المصريين فى تحقيق المستحيل وعلامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، موضحا أن هذا المشروع العملاق سوف تعود ثماره على سائر محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة.
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>وتابع محافظ القليوبية: كما تم تركيب جدارية أخرى على طريق الإسماعيلية المار بمدينة العبور بجانب عرض بانورما كاملة على طول الطريق عن ملحمة قناة السويس بما يتيح للمشاركين والوفود المتجهة للمشاركة فى افتتاح القناة الجديدة التعرف بشكل كامل على الإنجاز المصرى الذى تحدى المستحيل، ذلك بالإضافة لتركيب جدارية ثالثة فى بنها على كورنيش النيل وستكون فى استقبال المشاركين من أبناء المحافظة فى الاحتفالات الخاصة بافتتاح القناة حيث تنطلق كل المسيرات والاحتفالات والعروض الفنية من جوار الجدارية.
>
>وأوضح المحافظ أن احتفالات المحافظة تضمن إقامة مسرح مكشوف للفنون الشعبية والعروض المسرحية أمام ديوان عام محافظة القليوبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وانطلاق مسيرات حملة الأعلام بإشراف مديرية الشباب والرياضة من استاد بنها وحتى منطقة الفيلات.
>
>وأشار محافظ القليوبية، إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد بمثابة ميلاد جديد لحضارة العالم وشاهد عيان على إرادة المصريين فى تحقيق المستحيل وعلامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، موضحا أن هذا المشروع العملاق سوف تعود ثماره على سائر محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة.
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