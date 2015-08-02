«محلب» يوجه بتدشين برنامج قومي لمشروعات الصرف الصحي

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

> ووجه رئيس الوزراء بتدشين برنامج قومي لمشروعات الصرف الصحي، كما وجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً أنه تم تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي لتلك المشروعات، وسيتم تدبير باقي الاعتمادات في ضوء معدلات التنفيذ.

> كما تناول اللقاء موضوع تشغيل المستشفيات التي تم بناؤها والتي لا تعمل بكامل طاقتها أو لم تصل قدرتها الاستيعابية إلى المستوى المطلوب، حيث وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والصحة والمحافظين للبدء في العمل على النهوض بتلك المستشفيات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لها، بما يؤهلها لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بصورة لائقة.

> ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين ليكون هناك مستشفى مركزي ومستشفى عام على أعلى مستوى في كل محافظة، يعد نموذجاً رائداً قابلاً للتعميم في باقي مستشفيات المحافظة.

> ومن ناحية أخرى، وجه محلب بالمضي قدماً في تنفيذ خطة عمل بين وزارتي التخطيط والاستثمار، بهدف رفع كفاءة شركات المقاولات العامة التابعة لقطاع الأعمال العام، وإصلاح الهيكل المالي والإداري والفني لها، لتصبح هذه الشركات قادرة على تنفيذ كافة المشروعات الطموحة التي يتم تنفيذها في المرحلة الحالية بأعلى كفاءة وجودة.

> ومن ناحيته، عرض وزير التخطيط الحصر الذى تم حتى الآن بشأن الأصول والمنشآت غير المستغلة المملوكة للدولة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة وضع خطة عاجلة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأصول بشكل فوري.

أ ش أ