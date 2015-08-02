أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«محلب» يوجه بتدشين برنامج قومي لمشروعات الصرف الصحي

Google+ Print
«محلب» يوجه بتدشين برنامج قومي لمشروعات الصرف الصحي «محلب» يوجه بتدشين برنامج قومي لمشروعات الصرف الصحي

المهندس ابراهيم محلب

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
> ووجه رئيس الوزراء بتدشين برنامج قومي لمشروعات الصرف الصحي، كما وجه بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً أنه تم تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي لتلك المشروعات، وسيتم تدبير باقي الاعتمادات في ضوء معدلات التنفيذ.
> كما تناول اللقاء موضوع تشغيل المستشفيات التي تم بناؤها والتي لا تعمل بكامل طاقتها أو لم تصل قدرتها الاستيعابية إلى المستوى المطلوب، حيث وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والصحة والمحافظين للبدء في العمل على النهوض بتلك المستشفيات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لها، بما يؤهلها لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بصورة لائقة.
> ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين ليكون هناك مستشفى مركزي ومستشفى عام على أعلى مستوى في كل محافظة، يعد نموذجاً رائداً قابلاً للتعميم في باقي مستشفيات المحافظة.
> ومن ناحية أخرى، وجه محلب بالمضي قدماً في تنفيذ خطة عمل بين وزارتي التخطيط والاستثمار، بهدف رفع كفاءة شركات المقاولات العامة التابعة لقطاع الأعمال العام، وإصلاح الهيكل المالي والإداري والفني لها، لتصبح هذه الشركات قادرة على تنفيذ كافة المشروعات الطموحة التي يتم تنفيذها في المرحلة الحالية بأعلى كفاءة وجودة.
> ومن ناحيته، عرض وزير التخطيط الحصر الذى تم حتى الآن بشأن الأصول والمنشآت غير المستغلة المملوكة للدولة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة وضع خطة عاجلة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأصول بشكل فوري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا