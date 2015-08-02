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النائب العام المساعد: لا تهاون مع الخارجين على القانون

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النائب العام المساعد: لا تهاون مع الخارجين على القانون النائب العام المساعد: لا تهاون مع الخارجين على القانون

الزند والنائب العام المساعد لدي وصولهم لحضور حلف أعضاء النيابة الجدد لليمين

قام المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، بمتابعة الإجراءات الأمنية لتأمين حلف معاونو النيابة ” دفعة الشهيد هشام بركات ” اليمين القانونية.

وأكد عبدالعزيز على ضرورة التزام وكلاء النائب العام الجدد بالقانون وضوابط العمل داخل النيابة العامة.

وأكد عبدالعزيز أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون مهما كانت مناصبهم.

وحضر، منذ قليل، أعضاء دفعة معاونى النيابة العامة، الى مبنى النيابة العامة الجديد ومن المنتظر ان يقوموا بحلف اليمين أمام المستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام .

وتحمل الدفعة اسم الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، وتضم 797 عضوا، للعمل بالنيابة العامة، بدرجة معاون من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2012، وكذلك خريجو كلية الشرطة الراغبين فى الانتقال للنيابة.

 

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