انشاء كوبرى جديد بشبين الكوم أمام كلية الزراعة للحد من الزحام المروري

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على إنشاء كوبرى أمام كلية الزراعة في مدينة شبين الكوم لتخفيف العبء على كوبرى عمر أفندى وأسامة علام للحد من الزحام المرورى في شارع جمال عبد الناصر الرئيسى.

وكان هناك خلاف على مكان إنشاء الكوبرى الجديد حول مدى أهمية فى منطقة ما بين كوبرى عمر أفندى والكوبرى العلوى بجوار كوبرى المشاه وتنفيذه بمدخل مدينة شبين الكوم أمام موقف الباجور ليستقر التنفيذ على إنشائه أمام كلية الزراعة بجوار كوبرى المشاه .

من جانبه أكد اللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظة أن ميزانية الكوبري ستصل إلى 22 مليون جنيه وسيتم التواصل مع هيئة الطرق والكبارى لمعاينة المكان خلال الأيام القادمة من أجل القضاء على الأزمة التي يتعرض لها الطلاب خاصة مع اقتراب عام دراسى جديد.