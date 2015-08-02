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رسميًا.. أيك أثينا يضم المصري كريم حافظ من ليرس على سبيل الإعارة

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رسميًا.. أيك أثينا يضم المصري كريم حافظ من ليرس على سبيل الإعارة رسميًا.. أيك أثينا يضم المصري كريم حافظ من ليرس على سبيل الإعارة

كريم حافظ

انتقل كريم حافظ ظهير أيسر ليرس البلجيكى رسميا إلى صفوف أيك أثينا اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وبدأت المفاوضات بين أيك أثينا وليرس خلال الفترة الماضية، حيث رغب النادي اليوناني الظفر بخدمات المصري الشاب لينتقل في النهاية لصفوفه على سبيل الإعارة.

وتألق اللاعب الشاب كريم حافظ بشدة على الملاعب البلجيكية بعدما استطاع التوهج مع ليرس في مركز الظهير الأيسر بالرغم من هبوط فريقه لدوري الدرجة الثانية.

وانتقل حافظ لأيك على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يسمح للنادي اليوناني شراء الظهير الأيسر بنهاية الموسم.

ويعد نادي أيك أثينا من أكبر الأندية اليونانية بعد أن حصل على ٢٩ بطولة محلية علمًا بأن النادي تأسس في 13 أبريل عام 1924.

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