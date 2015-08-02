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الجزيرة تعين مديرًا جديدًا لمكتبها بباكستان بعد أن كشفت أمريكا علاقته بتنظيمات إرهابية

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الجزيرة تعين مديرًا جديدًا لمكتبها بباكستان بعد أن كشفت أمريكا علاقته بتنظيمات إرهابية الجزيرة تعين مديرًا جديدًا لمكتبها بباكستان بعد أن كشفت أمريكا علاقته بتنظيمات إرهابية

أحمد موفق زيدان – مدير مكتب الجزيرة في باكستان

قررت قناة الجزيرة القطرية تعيين أحمد خلف بركات المراسل الأول بمكتب الجزيرة في باكستان بعد قرارها نقل أحمد موفق مدير مكتبها في باكستان للعمل بإدارة القناة بالدوحة، بعد اكتشافها تسريبات نقلًا عن وكالة الأمن القومي الأمريكي عن علاقته بتنظيمات إرهابية خاصة بالقاعدة.

وعلمت أونا من مصدر رفض الكشف عن اسمه إن الجزيرة ستكلف موفق بالعمل في سوريا لاستثمار علاقاته بتنظيمات القاعدة والجماعات المتطرفة.

وكانت قد أدرجت الولايات المتحدة مدير مكتب قناة الجزيرة في إسلام أباد على لائحة أشخاص “يشتبه قيامهم بنشاطات إرهابية”، بعد اتهامه بـ”الانتماء لتنظيم القاعدة”، بحسب ما كشف الموقع الإلكتروني “ذي إنترسبت”، استنادًا إلى وثائق سرية – حسبما نقل موقع عربي 21 .

وبحسب الموقع الذي يديره الصحفي الأمريكي، غلين غرينوولد، فإن أحمد موفق زيدان ورد اسمه في وثائق لوكالة الأمن القومي الأمريكية، سرّبها إدوارد سنودن.

ووصف الصحفي وهو سوري الجنسية، بأنه “عضو” في تنظيم القاعدة، وكذلك في جماعة الإخوان المسلمين.

وردا على سؤال للموقع الأمريكي، نفى زيدان “نفيا قاطعا” انتماءه إلى المنظمتين، مع إقراره بأنه أجرى مقابلات في مجال عمله مع مسؤولين في التنظيم من بينهم أسامة بن لادن.

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