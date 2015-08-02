«شكري» : الصحفيون المحبوسون متهمون في قضايا «إرهاب» ولهم حق الدفاع عن أنفسهم

نفى سامح شكري وزير الخارجية المصري، حبس صحفيين بسبب قضايا حرية التعبير، وكذلك وجود أي صحفي وراء القضبان.

وأضاف “شكري” خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري، عقب جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الامريكي، أنه فا يتعلق حبسهم بأمور تمس عملهم الصحفي أنما هي أمور متعلقة بالإرهاب واتهامات موجهة لهم، وهم متهمون بتهم محددة ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وعن قانون التظاهر، قال وزير الخارجية، أنه لابد أن نقنن موضوع التظاهر، لأنه يؤثر على سلامة الشعوب، ونحن نجد مزج متعلق بوجود أحكام خاصة بخرق قانون التظاهر وارتكاب أعمال عنف داخل المظاهرات، وذلك موضوع يتطلب المزيد من الإجراءات لوقف العنف من هؤلاء اللذين أدينوا بارتكابه.