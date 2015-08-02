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سامح شكرى:أجرينا مع الجانب الأمريكى حوارا حول التعاون الاقتصادى والأمنى

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سامح شكرى:أجرينا مع الجانب الأمريكى حوارا حول التعاون الاقتصادى والأمنى سامح شكرى:أجرينا مع الجانب الأمريكى حوارا حول التعاون الاقتصادى والأمنى
قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إننا أجرينا مع وزير الخارجية الأمريكى حوارا حول التعاون الأمنى والاقتصادى وقضايا حقوق الإنسان، وتم التناول مع الجانب الأمريكى تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدنى وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى جون كيرى، بمقر وزارة الخارجية المصرية، أن والولايات المتحدة الأمريكية متطابقتين فى الرؤى إزاء مكافحة الإرهاب والتطرف، فيما تم مناقشة ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة السورية، فيما تم الاتفاق على أهمية تنفيذ المخيرات للتسوية السياسية فى ليبيا.
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