مقتل مصرى على أيدى عراقى بعمان بسبب خلافات مالية

قتل مواطن مصرى يدعى (ع. ج. ش) ويبلغ من العمر 32 عاما فى عمان الليلة الماضية على أيدى شخص يحمل الجنسية العراقية فى مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات مالية.

وقال مصدر أمنى أردنى بعد ظهر اليوم الأحد إن مشاجرة وقعت بين الشخصين الليلة الماضية بسبب خلافات مالية بينهما، دفعت العراقى إلى طعن المصرى بسكين.

وأفاد المصدر بأنه تم إلقاء القبض على العراقى وهو يخضع الآن للعلاج فى المستشفى من آثار الضرب الذى تعرض له على أيدى المصرى خلال المشاجرة التى وقعت بينهما، موضحا أنه تم فتح تحقيق فى الحادث للوقوف على ملابسات الجريمة.

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