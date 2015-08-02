جون كيرى يهنئ مصر بقناة السويس ويجدد إدانة اغتيال النائب العام

هنأ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مصر بمشروع بقناة السويس الجديدة المقرر افتتاحها يوم 6 أغسطس الجارى، فيما توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والوزير سامح شكرى والقائمين على الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى الذى تم انطلاق أولى جلساته بالقاهرة صباح اليوم الأحد لافتا إلى أن الحوار كان ناجحا وصريحا للغاية.

وأضاف "كيرى"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى سامح شكرى، بمقر وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تلعب دورا تاريخيا هاما فى الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، فيما جدد "كيرى" إدانة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات على يد الإرهاب واستهداف القنصلية الإيطالية والعمليات الإرهابية بسيناء.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن العمليات الإرهابية الخسيسة التى تحدث داخل مصر أمرا وضيعا وخسيسا والقيام بتلك العمليات ليس لها أى صلة بالشجاعة على الإطلاق وهدفها خلق الفوضى، لافتا إلى أن أمريكا لا تريد أن تقدم أى أعذار دينية لأولئك الذين يقتلون المدنيين والأبراء ومن لا ذنب لهم فى اى شىء.

- سامح شكرى:أجرينا مع الجانب الأمريكى حوارا حول التعاون الاقتصادى والأمنى

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