«كيري» : مصر وأمريكا تدركان أن الاتفاق النووي الإيراني سيحقق الأمن في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري عقب جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تدركان أن إيران دولة لها صلة بعدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأن الاتفاق النووي الإيراني من شأنه تحقيق الأمن في المنطقة.

وأضاف ” كيري”، أن جلسة الحوار تناولت بشكل واضح مناقشة التصدي للأعمال الإرهابية، ونحن نعلم أن داعش مجموعة تتسم بالجبن، وتناولنا مواجهة والعنف والتطرف، و أنه علينا أن نمنح المواطنين الفرصة لبناء دولتهم وأمتهم.