ننشر تفاصيل برنامج محافظة السويس للاحتفال بافتتاح القناة الجديدة‎



> أعلن ديوان عام محافظة السويس برنامج الاحتفالات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة ، وسوف تكون جميع الاحتفالات التى ستستمر 5 أيام بالكورنيش الجديد أمام حديقة الشهداء.

وبرنامج الاحتفال هو :

> الأحد 2/8/2015 :

> - الساعة 7 مساءً : حفل زفاف جماعي لعدد 14 شاب وفتاة (من الايتام) بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية .

- الساعة 8 مساءً : كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية من المدينة الرياضية حتي سينما رنيسانس والعودة (الكورنيش الجديد) .

- الساعة 9 مساءً : أغاني متنوعة لفرقة الفنان هاني شنودة .

> الأثنين 3/8/2015 :

> - الساعة 10 صباحاً : إفتتاح معرض حفائر القلزم وآثار متحف السويس القديم بمتحف السويس .

> - الساعة 8 مساءً : كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية من المدينة الرياضية حتي سينما رنيسانس والعودة (الكورنيش الجديد) .

> - الساعة 9 مساءً : تقديم عرض فني لفرقة الفنون الشعبية .

الثلاثاء 4/8/2015 :

> - الساعة 8 مساءً : كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية من المدينة الرياضية حتي سينما رنيسانس والعودة (الكورنيش الجديد) .

> - الساعة 9 مساءً : حفل فني كبير (الكورنيش الجديد أمام النصب التذكاري) .

> 1- قصر ثقافة السويس (فنون شعبية وسمسمية) .

> 2-أوبريت عن قناة السويس الجديدة (فرقة الكابتن كابوريا) .

> 3-أغاني وطنية (مديرية التربية والتعليم) .

الأربعاء 5/8/2015 :

- الساعة 6 مساءًَ : عرض الموسيقات العسكرية .

> - الساعة 6,30 مساءً : عرض دراجات (مديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب) علي الكورنيش الجديد (مرفق طيه خط السير) .

> - الساعة 7 مساءً : كرنفال عربات الزهور بمشاركة فرق الفنون الشعبية وفرق الكشافة والطلائع بشعبها .

> - الساعة 9 مساءً : حفل فني كبير بالكورنيش الجديد لمركز شباب فيصل بإستضافة

> 1- فرق فنون أسوان .

> 2- فرق فنون شعبية قصر الثقافة .

الخميس 6/8/2015 :

> -الساعة 5,30 عصراً :

> 1-عرض دراجات بمشاركة أبطال العالم وأفريقيا والعرب علي الكورنيش الجديد.

> 2-تحرك كرنفال عربات الزهور من ميدان الشهداء (أمام قصر الشوق) بمشاركة فرق الفنون الشعبية وفرق الكشافة والطلائع بشعبها .

> - الساعة 6 مساءً : عرض الموسيقات العسكرية .

> - الساعة 6,30 مساءً : وصول الكرنفال إلي الكورنيش الجديد أمام المنصة .

> - الساعة 7 مساءً : حفل فني كبير لقصر ثقافة السويس .