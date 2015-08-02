ننشر تفاصيل برنامج محافظة السويس للاحتفال بافتتاح القناة الجديدة‎

> أعلن ديوان عام محافظة السويس برنامج الاحتفالات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة ، وسوف تكون جميع الاحتفالات التى ستستمر 5 أيام بالكورنيش الجديد أمام حديقة الشهداء.
وبرنامج الاحتفال هو :
> الأحد 2/8/2015 :
> - الساعة 7 مساءً : حفل زفاف جماعي لعدد 14 شاب وفتاة (من الايتام) بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية .
- الساعة 8 مساءً : كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية من المدينة الرياضية حتي سينما رنيسانس والعودة (الكورنيش الجديد) .
- الساعة 9 مساءً : أغاني متنوعة لفرقة الفنان هاني شنودة .
> الأثنين 3/8/2015 :
> - الساعة 10 صباحاً : إفتتاح معرض حفائر القلزم وآثار متحف السويس القديم بمتحف السويس .
> - الساعة 8 مساءً : كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية من المدينة الرياضية حتي سينما رنيسانس والعودة (الكورنيش الجديد) .
> - الساعة 9 مساءً : تقديم عرض فني لفرقة الفنون الشعبية .
الثلاثاء 4/8/2015 :
> - الساعة 8 مساءً : كرنفال عربات الزهور وفرق الفنون الشعبية من المدينة الرياضية حتي سينما رنيسانس والعودة (الكورنيش الجديد) .
> - الساعة 9 مساءً : حفل فني كبير (الكورنيش الجديد أمام النصب التذكاري) .
> 1- قصر ثقافة السويس (فنون شعبية وسمسمية) .
> 2-أوبريت عن قناة السويس الجديدة (فرقة الكابتن كابوريا) .
> 3-أغاني وطنية (مديرية التربية والتعليم) .
الأربعاء 5/8/2015 :
- الساعة 6 مساءًَ : عرض الموسيقات العسكرية .
> - الساعة 6,30 مساءً : عرض دراجات (مديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب) علي الكورنيش الجديد (مرفق طيه خط السير) .
> - الساعة 7 مساءً : كرنفال عربات الزهور بمشاركة فرق الفنون الشعبية وفرق الكشافة والطلائع بشعبها .
> - الساعة 9 مساءً : حفل فني كبير بالكورنيش الجديد لمركز شباب فيصل بإستضافة
> 1- فرق فنون أسوان .
> 2- فرق فنون شعبية قصر الثقافة .
الخميس 6/8/2015 :
> -الساعة 5,30 عصراً :
> 1-عرض دراجات بمشاركة أبطال العالم وأفريقيا والعرب علي الكورنيش الجديد.
> 2-تحرك كرنفال عربات الزهور من ميدان الشهداء (أمام قصر الشوق) بمشاركة فرق الفنون الشعبية وفرق الكشافة والطلائع بشعبها .
> - الساعة 6 مساءً : عرض الموسيقات العسكرية .
> - الساعة 6,30 مساءً : وصول الكرنفال إلي الكورنيش الجديد أمام المنصة .
> - الساعة 7 مساءً : حفل فني كبير لقصر ثقافة السويس .