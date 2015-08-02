مريض يشعل النيران في جسده بعد فشله في إجراء عملية جراحية بالسويس

قال الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس أن المستشفى العام شهدت واقعة ظهر اليوم بقيام مريض يدعي “حسن . ع . أ ” فى العقد الرابع من عمره باشعال النيران فى جسده بعد أن فشل فى اجراء عملية جراحية له بالمستشفى.

وأضاف الدكتور لطفي عبد السميع فى تصريحات خاصة أن المريض حاول إجراء عملية الزايدة له بالمستشفى العام، ولم يتمكن من تحديد موعد لإجرائها، فقام باشعال النيران فى الجزء الأسفل من جسده وتم السيطرة على الموقف.

وتابع أن المريض فى حالة جيدة وأصيب بحروق خفيفة بقدمه وتم إسعافه وفتح تحقيق إداري بالواقعة وإخطار الجهات المعنية لتولي التحقيقات.