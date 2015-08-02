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«كيري» : جلسة الحوار تناولت بوضوح مواجهة «داعش»

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«كيري» : جلسة الحوار تناولت بوضوح مواجهة «داعش» «كيري» : جلسة الحوار تناولت بوضوح مواجهة «داعش»

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن لعبت دورا مهما في المنطقة، وأن الولايات المتحدة تشعر بالحزن إزاء اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام واستهداف القنصلية الايطالية بالقاهرة  وكذلك الأعمال الإرهابية في سيناء، وهي أعمال خالية من الشجاعة ولا نريد أن نقدم لهؤلاء القتلة أى مبرر ديني، وأضاف “كيري” في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري عقب جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، أن  جلسة الحوار تناولت بشكل واضح  مناقشة التصدي للأعمال الإرهابية، ونحن نعلم أن داعش مجموعة تتسم بالجبن، وتناولنا مواجهة والعنف والتطرف، و أنه  علينا أن نمنح المواطنين الفرصة لبناء دولتهم وأمتهم.

وقال ” كيري”، إن  مصر والولايات المتحدة الأمريكية تدركان أن إيران دولة لها صلة بعدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأن الاتفاق النووي الإيراني من شأنه تحقيق الأمن في المنطقة.

الولايات المتحدة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم لما تصفه المصرية  بالمرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية.

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