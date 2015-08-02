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الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة لـ27 سبتمبر

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الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة لـ27 سبتمبر الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة لـ27 سبتمبر
قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض دعوى حل اتحاد الكرة المصرى وبطلان انتخابات اتحاد الكرة، لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

وكانت الدكتورة ماجدة الهلباوى والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، المرشحان السابقان فى انتخابات الجبلاية، قد طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، بعد إثباتهم وجود عوار فى إجراء عملية الانتخابات.

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