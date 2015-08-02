الكوري الجنوبي «تشونج مونج» يترشح لرئاسة الفيفا

أكد مصدر قريب من الكوري الجنوبي تشونج مونج جون النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يعلن تشونج بشكل رسمي ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الأسبوع المقبل والذي يصادف إقامة نهائي كأس السوبر الأوروبي.

> وقال المصدر لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن “الرئيس الفخري للاتحاد الكوري لكرة القدم تشونج يعتزم الذهاب إلى أوروبا لحضور نهائي كأس السوبر المزمع عقده في جورجيا.

> وأضاف أنه يتم النظر إلى زيوريخ أو باريس، ليعلن تشونج عن ترشحه، مشيرا إلى أن تشونج اقترح على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني والمرشحين الآخرين عقد مناقشة عامة حول إصلاح الفيفا.

> ووفقا لتصريحات تشونج السابقة، من المرجح أن تكون المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي المقررة في 12 أغسطس الجاري أن تكون المكان الأفضل للإعلان الرسمي عن ترشحه لمنصب رئيس الهيئة الكروية العالمية.

> وكان تشونج رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم بين عامي 1993 و 2009 وأصبح فيما بعد رئيسها الفخري كما أسهم تشونج من قبل في جلب كأس العالم لكرة القدم إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى في عام 2002، بالشراكة مع اليابان.

> وشغل تشونج منصب نائب الأمين العام للفيفا بين عامي 1994 و2011.