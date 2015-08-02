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باراجواي تدعم ترشح بلاتيني لرئاسة الفيفا

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باراجواي تدعم ترشح بلاتيني لرئاسة الفيفا باراجواي تدعم ترشح بلاتيني لرئاسة الفيفا

بلاتيني

قال اتحاد كرة القدم في باراجواي في خطاب وجهه إلى الاتحاد الدولي للعبة الشعبية إنه يؤيد ترشح الفرنسي ميشيل بلاتيني لرئاسة الفيفا خلفا للرئيس المستقيل السويسري سيب بلاتر وإنه مستعد أيضا لتزكية بلاتيني رسميا.

وتلزم لوائح الفيفا كل مرشح للرئاسة بتقديم خطابات تزكية من خمسة اتحادات وطنية على الأقل قبل 26 أكتوبرالمقبل أي قبل أربعة أشهر من موعد التصويت.

وجاء في خطاب اتحاد باراجواي الذي وجهه إلى الأمين العام للفيفا جيروم فالك “يتشرف اتحاد باراجواي لكرة القدم أن يعلن رسميا دعمه لترشح ميشيل بلاتيني لرئاسة الفيفا”.

وحمل الخطاب توقيع رئيس الاتحاد اليخاندرو دومينجيز ونشره موقع الاتحاد على الانترنت.

وإلى جانب بلاتيني أعلن عدة أشخاص عزمهم على المنافسة على المنصب الأول في الفيفا ومنهم الكوري الجنوبي تشونج مونج جون ولاعب البرازيل السابق زيكو.

وأعيد انتخاب بلاتر لفترة خامسة في رئاسة الفيفا في مايو أيار الماضي إلا انه استقال بعدها بأيام قليلة في خضم فضيحة فساد كبيرة عصفت بالفيفا.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الفيفا في فبراير المقبل.

رويترز

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