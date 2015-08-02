الإحصاء : ارتفاع عدد المواليد خلال 2014 بنسبة 3.8%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد المواليد الأحياء خلال عام 2014 ليبلغ نحو 2 مليون و720 ألفا و495 مولودا مقابل 2 مليون و621 ألفا و902 مولود خلال عام 2013 بنسبة زيادة 3.8 %، مشيرا إلى أن معدل المواليد الأحياء بلغ 31.3 في الألف مقابل 31 في الألف خلال العام السابق عليه.

> وأوضح الإحصاء – في نشرته السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2014 اليوم الأحد – أن نسبة النوع عند الميلاد بلغت 105 ذكور لكل 100 أنثي مقابل 104 ذكور لكل 100 أنثي خلال عام 2013.

> وأضاف أن عدد المواليد الذكور ارتفع ليسجل مليون و390 ألفا و495 مولودا خلال العام الماضي مقابل مليون و338 و679 مولودا خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 3.9 %، في حين بلغ عدد المواليد الإناث خلال الفترة ذاتها مليون و330 ألف مولودة مقابل مليون و283 ألفا و223 مولودة خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع 3.6 %.

> وأشار إلى ارتفاع عدد مواليد الحضر خلال عام 2014 ليبلغ مليون و228 ألفا و275 مولودا بنسبة 45.1 % من إجمالي عدد المواليد مقابل مليون و186 ألفا و887 مولودا بنسبة 45.3 % من إجمالي عدد المواليد عام 2013، وفي الريف سجل عدد المواليد مليونا و492 ألفا و220 مولودا بنسبة 54.9 % من إجمالي عدد المواليد خلال عام 2014، مقابل مليون و435 ألفا و15 مولودا بنسبة 54.7 % من إجمالي عدد المواليد خلال عام 2013.

> كما لفت إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على المرتبة الأولي بعدد مواليد بلغ 257 ألفا و288 مولودا عام 2014 مقابل 256 ألفا و657 مولودا عام 2013 بنسبة زيادة 0.2%، فى حين جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد مواليد 3 آلاف و481 مولودا عام 2014 مقابل 3 آلاف و340 مولودا عام 2013 بنسبة زيادة 4.2%.

> وبين الإحصاء أن محافظة مطروح سجلت أكبر معدل للمواليد الخام بلغ 50.8 في الألف عام 2014 مقابل 50.9 في الألف عام 2013، بينما سجلت محافظة جنوب سيناء أقل معدل للمواليد الخام حيث بلغ 21 في الألف عام 2014 مقابل 20.5 في الألف عام 2013.

> ونوه إلى أن عدد الوفيات بلغ 531 ألفا و864 متوفيا عام 2014 مقابل 511 ألفا و183 متوفيا عام 2013 بنسبة زيادة 4%، كما بلغ معدل الوفيات الخام نحو 6.1 في الألف عام 2014 مقابل 6 في الألف عام 2013.

> وبين أن عدد وفيات الذكور ارتفعت خلال العام الماضي لتبلغ 293 ألفا و315 متوفيا مقابل 284 ألفا و212 متوفيا خلال العام الأسبق عليه بنسبة 3.2%، كما ارتفع عدد وفيات الإناث خلال الفترة المذكورة ليبلغ 238 ألفا و549 متوفيا مقابل 226 ألفا و971 متوفيا خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 5.1 %.

> كما لفت جهاز الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولي في عدد حالات الوفيات العامة، لتبلغ 82 ألفا و305 حالات وفاة عام 2014 مقابل 79 ألفا و185 حالة وفاة عام 2013 بنسبة زيادة 3.9%.

> في حين جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتـبة الأخيرة من حيث عدد حالات الوفيات العامة بعدد 724 حـالة وفاة عام 2014 مقابل 635 حالة وفـــاة عام 2013 بنسبة زيادة 14%.

> وأوضح أن محافظة القاهرة سجلت أكبر معدل للوفيات الخام، حيث بلغ 9 في الألف عام 2014 مقابل 8.8 في الألف عام 2013، كما سجلت محافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء أقل معدل للوفيات الخام حيث بلغ معدل الوفيات الخام لهذه المحافظات 4.4 في الألف عام 2014، بينما سجلت عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) ارتفاعا خلال العام الماضي ليبلغ 39 ألفا و679 متوفيا مقابل 38 ألفا و753 متوفيا عام 2013 بنسبة زيادة 2.4٪.