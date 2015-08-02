«القوات المسلحة» تعلن إتمام استعدادات تأمين احتفالات افتتاح القناة الجديدة

أعلنت القوات المسلحة عن إتمام الاستعدادات والإجراءات المرتبطة بمعاونة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تأمين منطقة الاحتفال بمشروع قناة السويس الجديدة وتنظيم تدفق ووصول الوفود الدولية والشخصيات المهمة التي حرصت علي مشاركة المصريون فرحتهم بهذا الحدث التاريخي.

> وقالت القوات المسلحة – فى بيان لها اليوم الأحد، “إنه تنفيذا لقرارات مجلس الدفاع الوطني الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم وتأمين الاحتفال التاريخي لقناة السويس الجديدة، فقد عززت القوات المسلحة من إجراءاتها الأمنية شرق القناة، وفرضت قوات الجيش الثاني الميداني طوقا أمنيا مشددا لتأمين محيط القناة الجديدة التي شهدت انتشارا مكثفا للمجموعات القتالية التي تم إعدادها وتجهيزها للتعامل مع التهديدات والعدائيات المحتملة، كما تم تنظيم العديد من الكمائن الثابتة والدوريات المتحركة علي الطرق والمحاور الرئيسية شرق وغرب القناتين الجديدة والقديمة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لضبط العناصر المشتبه بها ومنع تسلل العناصر الإجرامية إلي منطقة الاحتفال”.

> وأضافت أن ذلك يأتي تزامنا مع قيام الدوريات المقاتلة التابعة للجيش الثالث الميداني بتشديد أعمال التأمين والحراسة للمجري الملاحي لقناة السويس، ورفع درجات الاستعداد لكافة النقاط والأكمنة الثابتة والمتحركة بمناطق وسط وجنوب سيناء، وتمشيط الدروب الجبلية والمناطق الصحراوية المحيطة لمنع تسرب العناصر الإجرامية إلي مناطق الاحتفال.

> وقد أصدر القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أول صدقي صبحي أوامره بإعداد وتجهيز المجموعات القتالية المدربة من أمهر مقاتلي الجيش الثالث الميداني ووحدات المظلات والصاعقة وقوات التدخل السريع لدعم عملية التأمين، وإعطاء التلقين الكامل لهذه العناصر حول طبيعة المهمة وأنسب الأساليب للتعامل مع المواقف المحتمل حدوثها لعرقلة سير الاحتفال.. وقد بدأت هذه القوات بالتحرك علي الطرق والمحاور الرئيسية للوصول إلي مناطق الانتشار المخططة للعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة.

> كما تشارك عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود خلال عمليات التأمين وتنظيم طلعات المراقبة والتصوير الجوي علي امتداد المجري الملاحي للقناة، كذلك عناصر الشرطة العسكرية التي تعاون في تأمين تدفق الوفود المشاركة وفتح المحاور لتحرك للوصول للمناطق التي تستضيف أنشطة وفعاليات الاحتفال.

> كما حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة علي المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتنظيم الاحتفالية والتأكد من تفهم جميع العناصر الإدارية والمعاونة للمهام المكلفة بها، كذلك أعمال التأمين الطبي والانقاذ والإخلاء والإسعاف بواسطة عناصر التأمين الطبي ووحدات الإسعاف الطائر ورفع درجات الاستعداد الطبي لمستشفيات القوات المسلحة بمنطقة القناة لاستقبال أية حالات مرضية أو طارئة يمكن حدوثها ونقل صورة حية لمحيط منطقة الاحتفال إلي مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة باستخدام طائرات المراقبة الأمنية وسيارات البث المباشر، فضلا عن قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءاتها الأامنية برا وبحرا وجوا للتصدي بكل حسم لأية محاولة للتسلل عبر الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين المنشأت والأهداف الحيوية بالدولة، والتصدي لأي أعمال إجرامية محتملة من شأنها تعكير صفو المواطنين خلال الاحتفالية.