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«التعليم» : 52628 تظلمًا من طلاب الثانوية العامة

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«التعليم» : 52628 تظلمًا من طلاب الثانوية العامة «التعليم» : 52628 تظلمًا من طلاب الثانوية العامة

امتحانات ثانوية عامة

أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ورئيس عام امتحان الثانوية العامة أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية مازالت تستقبل تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2015/2014 وفقًا للإجراءات التي تم إعلانها.
> وقال سعد، إن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات بلغت 52628 طالبا وطالبة وأن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها قد وصل إلى (138915) ورقة إجابة.
> د سجلت اليوم أيضا مادة اللغة العربية نظام حديث بصدارة المواد المتظلم من نتائجها وأما عن أقل المواد في نسبة التظلم فهي مادة علم النفس للنظام الحديث.

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