ضبط مشعوذ ينصب على النساء بعد ايهامهن بقدرته على علاجهن من عدم الإنجاب

تبلغ لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة من المدعوة أسماء خ ا سن 25 ربة منزل مقيمه الشرابية محافظة القاهرة ضد المدعو محمد ع ح سن 67 بدون عمل مقيم دائرة قسم سيدي جابر لقيامه بالإحتيال عليها وإيهامها بقدرته على علاجها وشفائها من مرضها بعدم الإنجاب، وأثناء ترددها عليه تحصل منها على مبالغ ماليه بلغت جملتها 9000 جنيهاً، ثم طلب منها معاشرتها جنسياً لطرد الجن من جسدها.

وأكدت تحريات ضباط القسم صحة البلاغ وقيام المذكور بالإحتيال على ضحاياه من النسوة وإيهامهم بقدرته على العلاج بالسحر والشعوذة، وانشأ صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” بأسم المملكه التيجانية للعلوم الروحانية، يعرض من خلالها مقدرته على فك الأسحار العلوية والسفلية، كما ان المذكور سبق إتهامه فى القضية جنح الرمل “دجل وشعوذة “.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم مينا البصل من ضبطه أثناء تواجده بإحدى الكافتيريات بدائرة قسم مينا البصل حيث كان على موعد مع المُبلغه لإصطحابها لإحدى الشقق لمعاشرتها جنسياً وضبط وبحوزته كتاب بإسم منبع أصول الحكمة وأجندة تحوى طلاسم ورموز تستخدم فى أعمال السحر والشعوذة وقلم حبر أحمر ومسبحة كما ضبط بمسكنه 3 كيسة كمبيوتر و 2 جهاز لاب توب و10″سى دى و”2 ” فلاشة – و” 7 ” أحجبة و” 3 ” هاتف محمول ومجموعة من الكتب والمذكرات الخاصه بالسحر والشعوذة وعدد من الكتب الدينية وطبنجة محدث صوت.

وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه وتم تحرير محضر جنح قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.