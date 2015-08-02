تأجيل طعن أحمد عز على حكم استبعاده من الانتخابات لـ28 سبتمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامي، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

وقرر عز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015؛ حيث قضت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.