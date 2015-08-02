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مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والفريق مميش بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

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مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والفريق مميش بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والفريق مميش بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

بعث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ببرقيتي تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال مفتي الجمهورية في برقيته: “إن قناة السويس الجديدة ستكون نقطة انطلاق وتحول في حياة المصريين، باعتبارها مشروعًا قوميًا سيوفر الكثير من فرص العمل لشبابنا، ويزيد حركة الاستثمارات في مما ينعكس على رخاء البلاد والعباد”.

كما هنأ فضيلة المفتي الشعب المصري بهذا الإنجاز الكبير، داعيًا أن يحقق الله أمل المصريين في هذا المشروع العظيم، وأن يمن على مصر بمزيد من الإنجازات.

وفي سياق متصل أكد مفتي الجمهورية، في تصريحات صحفية صباح اليوم، أنه من حق المصريين جميعًا أن يفرحوا بإنجازهم الكبير والعالمي، وأن يصطفوا جميعا خلف القيادة السياسية الحكيمة والقوية التي استطاعت أن تنقل مصر إلى مرحلة الإنجاز والإعمار عبر قفزات كبيرة ومشروعات عملاقة تُدِر على مصر والمصريين الخير الكثير بإذن الله تعالى.

وأكد فضيلته أننا مأمورون شرعًا بإعمار الأرض، والأخذ بكل أسباب العلم الذي يحقق هذا الإعمار، مضيفاً أن أي مشروع يخدم الأجيال الحالية والقادمة ويؤدي إلى رفعة مصر، فإن كل مصري مأمور بالمساهمة فيه.

وأشاد مفتي الجمهورية بمساهمة جمهور المواطنين في مثل هذه المشروعات القومية المختلفة بشراء شهادات الاستثمار، والتي ساهمت بفاعلية في تقوية الاقتصاد المصري، والنهوض بالمجتمع وتعزيز أسباب التكافل والتعاون فيه.

ودعا المفتي إلى عدم الالتفات إلى حملات التشكيك والتزييف التي يشنها البعض من هنا أو هناك، بهدف زعزعة ثقة المصريين في قيادتهم، أو النيل من سمعة المشروعات الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أنها حملات خبيثة تخفي وراءها حقدًا دفينا لمصر والمصريين، وتنطلق من أجندات مريبة لا تريد الخير للبلاد والعباد، مشددا أن مصر قد انطلقت نحو التقدم والرقي، وأن المصريين مصممون على استكمال ما بدأوه دون كلل أو ملل.

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