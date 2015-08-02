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ضبط مدير مركز طبي بحوزته 2 مليون قرص منشط جنسي بالإسكندرية

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ضبط مدير مركز طبي بحوزته 2 مليون قرص منشط جنسي بالإسكندرية ضبط مدير مركز طبي بحوزته 2 مليون قرص منشط جنسي بالإسكندرية

صورة أرشيفية

تمكن ضباط القول الأمني المعين للمرور بدائرة قسم سيدي جابر من ضبط كل من، سامي م ع سن33 مدير مركز الصفوه للمستلزمات الطبية مقيم دائرة قسم كرموز، وضاحي ط ض سن20 سائق مقيم دائرة قسم محرم بك، أثناء استقلالهما السيارة رقم س هـــ أ 4921 “ربع نقل قيادة الثانى” محمله بعدد ” 20 ” كرتونه كبيرة الحجم تحوي بداخلها علي  2 مليون قرص منشط جنسي مختلف الأنواع ومجهول المصدر.

وبمواجهتهما أقر الأول بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف الثانى بعدم علمه بما تحتوي عليه الكراتين المحملة على السيارة، وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر جنح القسم وجاري العرض علي النيابة العامة.

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