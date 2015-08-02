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حازم إمام: أتمنى الاحتراف في هذا الدوري.. ومباراة الأهلي هي الأسوأ لنا هذا الموسم

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حازم إمام: أتمنى الاحتراف في هذا الدوري.. ومباراة الأهلي هي الأسوأ لنا هذا الموسم حازم إمام: أتمنى الاحتراف في هذا الدوري.. ومباراة الأهلي هي الأسوأ لنا هذا الموسم

أعرب حازم إمام قائد نادي الزمالك عن تمنيه خوض تجربة الاحتراف في أوروبا بعد قيادته للزمالك بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وقال حازم لقناة (الحياة):"دائما كنت أتمنى الفوز بالدوري مع الزمالك ثم الاحتراف الخارجي. إذا جاء عرضا مناسبا ووافق نادي الزمالك عليه فأتمنى خوض التجربة".

وأضاف "أتمنى اللعب في أوروبا وبالأخص الدوري الإسباني. بينما في المنطقة العربية الدوري السعودي هو الذي أميل له فهو الأفضل بلا أدنى شك".

وأردف "كانت هناك عروضا خليجية منذ فترة لكنني رفضت التفكير في الأمر وقتها حتى أصب كامل تركيزي مع الفريق".

وعن مباراة الأهلي التي خسرها الفريق 2-0 أوضح "هو اللقاء الأسوأ لنا طوال الموسم. كان علينا ضغوطا كثيرة لرغبة الجمهور في تتويجنا أمام الأهلي".

وأتم "الكلام بأن الزمالك توج باللقب لأن الأهلي كان سيئا غير صحيح بالمرة".

ولن يشارك حازم مع الزمالك في مباراته الأخيرة بالمسابقة الإثنين أمام وادي دجلة للإيقاف، وكذلك الحال لمباراة دور الـ16 لكأس أمام حرس الحدود المقرر لها يوم 14 أغسطس المقبل.

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