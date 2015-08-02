حازم إمام: كنت ' هبطل كورة ' وجمهور الزمالك الأفضل وخالد قمر لم يوفق لهذا السبب

أكد حازم إمام قائد نادي الزمالك أنه وصل لمرحلة ما كان يشعر معها بأنه سيعتزل كرة القدم بسبب كثرة المشاكل الموجود في نادي الزمالك.

وقال حازم لقناة (الحياة):"في مرحلة ما كنت هبطل كورة بسبب المشاكل المتتالية. وفي بداية الموسم الحالي شعرت بمسؤولية كبيرة بعد رحيل العديد من اللاعبين وتسلمي شارة قيادة الفريق. لكنني كنت مقدرا أنني قائد أكبر نادي في مصر وإفريقيا".

وأضاف "مع انطلاق الموسم كنت قلقا من تغيير الفريق لجلده بالكامل، لكن رأيت الإصرار لدى اللاعبين الجدد على التتويج بالبطولات".

وعن جمهور الزمالك الذي احتشد بالآلاف في ملعب النادي احتفالا بالتتويج قال:"ثبت لي أن جمهور الزمالك هو الأفضل في مصر، قابلت بعض الأشخاص أتوا من محافظات بعيدة للاحتفال بالدوري".

وعن اللاعبين المنضمين والراحلين عن الفريق للموسم الجديد أوضح "شيكابالا ومحمد إبراهيم إضافة جبارة لنادي الزمالك، بالذات شيكابالا. لا أحد يقدر على تحمل شيكابالا سوى نادي الزمالك، وهو لا يبدع سوى مع هذا الفريق".

وتابع "تضايقت عندما علمت برحيل أحمد عيد عن الفريق، فهو لاعب كبير ودائما له دور مؤثر في المباريات الكبرى".

وعن ظهور خالد قمر بمستوى غير متوقع طوال الموسم قال:"خالد لاعب إمكانياته رهيبة، قابله سوء حظ كبير في بداية الموسم، كان عليه ضغوطا كثيرة لأنه المهاجم الأول للفريق، ومع تألق باسم مرسي وحجزه مكانا أساسيا بالتشكيل أصبح يلعب في غير مركزه".