أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير دفاع إسرائيل يصدر أمر اعتقال للمتورطين فى إحراق رضيع فلسطيني

Google+ Print
وزير دفاع إسرائيل يصدر أمر اعتقال للمتورطين فى إحراق رضيع فلسطيني وزير دفاع إسرائيل يصدر أمر اعتقال للمتورطين فى إحراق رضيع فلسطيني

الرضيع الفلسطينى علي الدوابشة

ذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع موشيه يعالون كلف الأجهزة الأمنية بإصدار أوامر اعتقال إدارية بحق المشتبه فى تورطهم فى الاعتداء بإضرام النار فى قرية دوما الفلسطينية أول من أمس الجمعة، وتفحم جثة رضيع فلسطيني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الألمانية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمنى كبير القول إن “الأجهزة الأمنية المختصة مصممة على اكتشاف مرتكبى هذا الاعتداء .. ولا مجال للتعامل مع المشتبه فيهم بارتكاب ممارسات تدفيع الثمن إلا على غرار التعامل مع الفلسطينيين الذين يشتبه فى ضلوعهم فى اعتداءات إرهابية”.

وكان رضيع فلسطينى لقى حتفه حرقا وأصيب والداه وشقيقه فجر الجمعة جراء إحراق مستوطنين إسرائيليين منزلهم فى نابلس شمال الضفة الغربية. وزير دفاع إسرائيل اعتقال المتورطين إحراق رضيع فلسطينى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا