“تعليم أسيوط”: الانتهاء من صيانة المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد

أكد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة لتربية والتعليم بأسيوط إنه تم التشديد على ضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة فى المدارس وتجهيزها لتكون مستعدة لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى مع توفير كافة مستلزمات المدارس التي يزيد عددها عن 2000 مدرسة بالمراحل المختلفة كى نسهل لها أداء عملها على أكمل وجه، مع ضرورة المتابعة اليومية مع مخازن الكتب لاستلامها وتوزيعها قبل بدء العام الدراسي.

جاء ذلك خلال الإجتماعا الذى عقده وكيل الوزارة بمديرى عموم الإدارات التعليمية المختلفة ، لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

> وذكر أبو شامة بأنه تم عمل مسح شامل للمدارس التى كانت تحتاج لصيانة كما تم مخاطبة مركزتوزيع الكتب الدراسية لإرسال بقية الكتب قبل بدء العام الدراسى حتى يتسنى لنا تسليم الطالب الكتب كاملة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحديد العجز فى هيئة التدريس واجراء عمليات النقل والندب خلال الايام القادمة لضمان استقرارالعملية التعليمية مع أول يوم عمل فى الدراسة.

وشدد أبو شامة خلال الإجتماع على حظرالدعاية الانتخابية والتحدث في السياسة والانتخابات داخل الحرم التعليمي مشيرا إلى ضرورة مخاطبة كل مدرسة بإرسال بيان للإدارة التعليمة التابعة لها بأسماء المعلمين الذين لديهم مراكزللدروس الخصوصية، متضمن اسم المدرس ورقم الكود والرقم القومي وتاريخ التعيين، لإرسالها إلى لديوان الوزارة ومصلحة الضرائب