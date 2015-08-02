بدء مسيرة «المساواة» في أمريكا وتستمر لمدة 40 يومًا

بدأ نشطاء بمجال الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة مسيرة تستغرق 40 يوما، لتسليط الضوء على ما يعدونه اعتداء جديدًا على حقوق المساواة للأمريكيين من أصول أفريقية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، اليوم الأحد، أن بداية المسيرة كانت فى مدينة سالما الشهيرة بولاية “الاباما”، والتى شهدت منذ 50 عامًا مسيرة تدعم تشريعات تسمح لذوى البشرة السوداء بالتصويت.

ويقول ناشطون إن قرارا صادرا عن المحكمة العليا فى عام 2013 سمح لعدد من الولايات بالتراجع عن هذه المكتسبات، معربين عن أملهم أن يلتحق بهم الآلاف فى التجمع الختامى فى العاصمة واشنطن فى شهر سبتمبر المقبل.

وستقطع المسيرة مسافة 1385 كيلومترا وتمر عبر جورجيا، وساوث كارولينا، ونورث كارولينا، وفرجينيا، فيما يقول المنظمون إن المحرك وراء هذه المسيرة هو مقتل شاب أسود على يد الشرطة فى مدينة فيرغسون.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد زار مدينة سالما تخليدا لذكرى المسيرة التاريخية التى خرجت قبل 50 عاما، ووصف المشاركين فيها بأنهم أبطال.

أ ش أ