العثور على سيارتين مسروقتين أحدهما يقودها محامي ببني مزار بالمنيا

عثرت أجهزة الأمن بالمنيا، علي سيارتين مسروقتان أحدهما قيادة محامي، بمركز بني مزار شمال المحافظة.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من وحدة مباحث المرور بضبط مينا –غ 27 سنه محامي حر ومقيم بمركز مطاي، أثناء قيادته السيارة رقم 2979 ط-ع-ج، ماركة بي أم دبليو سوداء اللون وذلك بمركز بني مزار، وبالكشف عن السيارة تبين أن اللوحات تخص سيارة أخري ماركة كيا، وبفحص السيارة المضبوطة تبين أنها تحمل شاسيه رقم 37957 ولم يتم التعرف علي رقم الماتور وأن رقم اللوحات الخاص بها 888 جمرك سفاجا، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 133 لسنة 2000 جنح قسم أول أول مدينة نصر وحرر محضر برقم 53 أحوال بني مزار.

ومن جانب أخر، تم ضبط السيارة رقم 26500 ملاكي أسيوط ماركة بيجو زيتي اللون، أثناء توقفها بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين دلجا، ولا يتواجد بداخلها أحد، وبالكشف عنها تبين أنه مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3895 لسنة 2015 إداري مركز ديروط.