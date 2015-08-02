بدأت محافظة أسيوط احتفالاتها استعداداً لافتتاح قناة السويس الجديدة حيث تم نشر الأعلام على أعمدة الإنارة والمصالح الحكومية والهيئات بالإضافة إلى اللوحات المضيئة وتشغيل الاغانى الوطنية بسماعات كبيرة الحجم أمام ديوان المحافظة .

وتم تعليق علم مصر على المنشأت الموجودة بمدخل مدينة أسيوط فيما قامت المحافظة بوضع ملصقات تحمل علم مصر على أعمدة الإنارة الجديدة وكذلك الأعلام والبانارت.

من ناحية أخرى تستعد محافظة أسيوط لتجهيز أكبر نموذج محاكاة لقناة السويس يتم وضعه أمام ديوان عام المحافظة ويكون على هيئة سفينتين كبيرتين وتجسيد للقناة تقومان بالعبور فيها يتم تجهيز المجسم الاضخم في مصر من خلال اساتذة وشباب كلية التربية النوعية ويتم تركيبه خلال أيام بحيث يكون مواكباً للاحتفالات ويبلغ طول المجسم 30 متر وارتفاعه 18 متر .

من جهته دعا المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط كافة الأحزاب والشباب بالمحافظة للمشاركة في عمل موحد مساهمة من أبناء المحافظة في الاحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة لافتاً إلى أهمية مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره أهم مشروع قومى تشهده البلاد ويقوم عليه مشروعات تنموية صناعية وزراعية وخدمية عملاقة الأمر الذى سيؤدى إلى تغيير خارطة العالم.

كانت محافظة أسيوط قد استعدت لحفل إفتتاح القناة الجديدة بالتنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة والاوقاف والجهاز التنفيذى بالمحافظة على إقامة تركيب شاشات عرض لنقل احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة على الهواء مباشرة فى ميادين المحافظة الرئيسية وكذلك قصور الثقافة المختلفة والمنتشرة بالمراكز والقرى وتشارك فرقة أسيوط للفنون الشعبية فى تقديم فقرات فنية واستعراضية بميادين مدينة أسيوط وتطلق القوات المسلحة الألعاب النارية فى الهواء لعدة أيام متواصلة احتفالا بهذا الحدث العالمي بميادين وشوارع المحافظة.