«محلب»: لم أسخر من الشباب والحكومة نفسها تواجه انتشار الـ«توك توك»

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يقصد بدعوته الشباب إلى العمل والإنتاج، وعدم انتظار الوظائف الحكومية والتى حثهم عليها خلال حديثه لقناة القاهرة والناس، الخميس الماضى، أن يتركوا الأعمال الحرفية ويقودوا “التوك توك”.

أضاف فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن كل ما كان يقصده من تلك الدعوة أن الشباب لابد أن يعمل كى يبنى مصر، وألا ينتظر الوظائف السهلة التى تأتى له دون جهد، قائلًا: “إن آخر شىء ممكن أن أفكر فيه هو أن أسخر من الشباب المصرى بدعوته لقيادة “التوك توك”، فى حين أن الحكومة تسعى بكل جهد لمواجهته، وقد منعته بالفعل من عدة مناطق، وخصوصًا منطقة وسط البلد.