إسرائيل تمنع النساء من كافة الأعمار والرجال دون الـ30 من دخول الأقصى

فرضت قوات إسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ، تمنع بموجبها النساء من كافة الأعمار والرجال دون سن الثلاثين عاما من دخول الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن توترا شديدا يسود محيط بوابات المسجد الأقصى الرئيسية وسط تكبيرات احتجاجية من الممنوعين من الدخول إلى الأقصى.

وكانت قوات إسرائيلية نصبت فى وقت مبكر من صباح اليوم متاريس حديدية قرب بوابات المسجد الأقصى للتدقيق ببطاقات المتوجهين إلى الأقصى ولتطبيق الإجراءات المشددة.

فى غضون ذلك ، تستعد قوة إسرائيلية لدخول الأقصى من باب المغاربة لإخراج الشبان المعتكفين داخله ، ولتأمين زيارات للمستوطنين.