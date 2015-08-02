أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تمنع النساء من كافة الأعمار والرجال دون الـ30 من دخول الأقصى

Google+ Print
إسرائيل تمنع النساء من كافة الأعمار والرجال دون الـ30 من دخول الأقصى إسرائيل تمنع النساء من كافة الأعمار والرجال دون الـ30 من دخول الأقصى
فرضت قوات إسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ، تمنع بموجبها النساء من كافة الأعمار والرجال دون سن الثلاثين عاما من دخول الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن توترا شديدا يسود محيط بوابات المسجد الأقصى الرئيسية وسط تكبيرات احتجاجية من الممنوعين من الدخول إلى الأقصى.

وكانت قوات إسرائيلية نصبت فى وقت مبكر من صباح اليوم متاريس حديدية قرب بوابات المسجد الأقصى للتدقيق ببطاقات المتوجهين إلى الأقصى ولتطبيق الإجراءات المشددة.

فى غضون ذلك ، تستعد قوة إسرائيلية لدخول الأقصى من باب المغاربة لإخراج الشبان المعتكفين داخله ، ولتأمين زيارات للمستوطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365