“أيدول”.. فيلم عن حياة “محمد عساف.. يعرض بالدورة 40 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي

تستضيف الدورة رقم “40″ لمهرجان “تورنتو” السينمائي الدولي والمقرر إقامته بالفترة من 10إلى 20شبتمبر المقبل ،العرض العالمي الأول لفيلم “عرب آيدول”، المستوحى من قصة صعود المطرب الفلسطينى ونجم برنامج “عرب أيدول ” محمد عساف.

الفيلم يقوم بإخراجه المخرج الفلسطينى العالمى هانى أبو أسعد ،وتشارك في بطولته المخرجه والممثلة اللبنانية نادرين لبكى،ويتولى تمويله صندوق “إنجاز” التابع لمهرجان دبي السينمائي الدولي. ومجموعة “mbc” التى وقع معها عساف عقد رعاية فنية كاملة فور فوزه باللقب,

ويعرض المهرجان لآول مرة مجموعة أفلام،ومنها. “هدم” للمخرج جان مارك فاليه ،بطولة جيك جيلينهال ،وناعومي واتس، “المريخ” للمخرج ريدلى سكوت، والنجم مات ديمون،”القداس الأسود” بطولة جونى ديب ،وسيناريو واخراج الأخوين كراى وسكوت كوبر،”الخياطه” المأخوذ عن رواية بنفس الإسم للكاتبة “روزالى هام “، بطولة كيت وينسلت،ليام هومثوزرث،جودى ديفيز،إخراج جواكين مورينهوس.