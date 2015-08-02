أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“أيدول”.. فيلم عن حياة “محمد عساف.. يعرض بالدورة 40 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي

Google+ Print
“أيدول”.. فيلم عن حياة “محمد عساف.. يعرض بالدورة 40 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي “أيدول”.. فيلم عن حياة “محمد عساف.. يعرض بالدورة 40 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي

تستضيف الدورة رقم “40″ لمهرجان “تورنتو” السينمائي الدولي  والمقرر إقامته بالفترة من 10إلى 20شبتمبر المقبل ،العرض العالمي الأول لفيلم “عرب آيدول”، المستوحى من قصة صعود  المطرب الفلسطينى ونجم برنامج “عرب أيدول ” محمد عساف.

 الفيلم يقوم بإخراجه المخرج الفلسطينى العالمى هانى أبو أسعد ،وتشارك في بطولته المخرجه والممثلة اللبنانية نادرين لبكى،ويتولى تمويله صندوق “إنجاز” التابع لمهرجان دبي السينمائي الدولي. ومجموعة “mbc” التى وقع معها عساف عقد رعاية فنية كاملة فور فوزه باللقب,

ويعرض المهرجان لآول مرة مجموعة أفلام،ومنها. “هدم” للمخرج جان مارك فاليه ،بطولة جيك جيلينهال ،وناعومي واتس، “المريخ” للمخرج ريدلى سكوت، والنجم مات ديمون،”القداس الأسود” بطولة جونى ديب ،وسيناريو واخراج الأخوين كراى وسكوت كوبر،”الخياطه” المأخوذ عن رواية بنفس الإسم للكاتبة “روزالى هام “، بطولة كيت وينسلت،ليام هومثوزرث،جودى ديفيز،إخراج جواكين مورينهوس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا