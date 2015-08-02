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مليون و 400 ألف جنيه لتوقيع عقد التنمية الريفية والزراعية بأسيوط

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مليون و 400 ألف جنيه لتوقيع عقد التنمية الريفية والزراعية بأسيوط مليون و 400 ألف جنيه لتوقيع عقد التنمية الريفية والزراعية بأسيوط

صورة أرشيفية

وقع الصندوق الاجتماعي عقد مشروع التنمية الريفية والزراعية بأسيوط الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) بالتعاون مع جمعية المحافظة علي القرآن الكريم بساحل سليم بإجمالي مليون و 400 ألف جنيه .

وأضاف رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعي بأسيوط، أن المشروع يهدف إلي الحد من الفقر وتحسين مستوي معيشة الفئات المستهدفة والمشاركة مع الدولة للحد من الفقر الريفي بالإضافة إلي النهوض بقاطني الريف في القرى والنجوع علي مستوي المحافظة ورفع مستوي المعيشة وتوفير حياة كريمه لهم ومساعدة المجتمعات الريفية لتمكينهم من الاستخدام الأمثل والمحافظة علي الموارد الإنتاجية المتاحة لهم مضيفا انه سيتم توفير فرص عمل مستدامة والقضاء علي مشكلة البطالة في مجتمعنا من خلال استغلال كوادر الشباب في هذه المشروعات حيث توفر حوالي 206 فرصة عمل علي مستوي 6 مراكز بالمحافظة تضم (أسيوط – الفتح – أبنوب – منفلوط – القوصية – وساحل سليم).
> وأضاف مدير الصندوق أن المشروع يستهدف الفئات الآتية صغار المزارعين المعدمين والشباب والمرأة الريفية والمعيلة وملاك الأراضي التي تقل مساحتها عن خمسة أفدنة مشيرا إلي أن المرحلة الأولي بدأت من عام 2008 من خلال 9 جمعيات أهلية ثم تلتها المرحلة الثانية والثالثة ل18 جمعية منوهاً أن مشروع التنمية الريفية والزراعية يساهم في تمويل 20687 مشروع من خلال 27 جمعية أهلية.

ومن جانبه أشاد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين والسعي في تقديم الخدمات والمساعدات المادية من أجل محدودي الدخل من أبناء المحافظة.

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