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تشديد الرقابة على سلوكيات سائقي المركبات في الشارقة

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تشديد الرقابة على سلوكيات سائقي المركبات في الشارقة تشديد الرقابة على سلوكيات سائقي المركبات في الشارقة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها تشدد الرقابة على السلوكيات الخاطئة من بعض الأشخاص التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وخاصة في المناطق الصناعية. أكد ذلك الرائد خالد الكي مدير إدارة التوعية المرورية والإعلام في القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مداخلته مع برنامج "الخط المباشر" مع الإعلامي محمد ماجد السويدي، رداً على أحد الأشخاص ويدعى (عمر) الذي اشتكى باستخدام مسرب اليمين بشكل خاطئ والوقوف في أماكن ممنوعة مما يتسبب في عرقلة الحركة المرورية على هذا المسرب وبالتالي عرقلة المرور في الشارع بأكمله.

وأفاد الرائد خالد الكي أن هناك دوريات مرورية تعمل على مدار الساعة في معظم شوارع مدينة الشارقة وخاصة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى رقباء السير الذين يقومون بتنظيم الحركة المرورية على شوارع وطرقات المدينة ـ وأيضاً مراقبة السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين لا يتحملون المسؤولية.

غرامة مالية

وأوضح الرائد الكي أن قانون السير والمرور قد فرض مخالفـة بشأن عرقلة حركـة السير والبالغـة قيمتها 200 درهم وفق المادة 67 من ذات القانون، وأشار أنه تم تحرير عدد 290 مخالفــة مروريــة في ذات الشأن منذ مطلع الأسبوع الماضي متضمنةً كذلك الاصطفاف المزدوج على الطرق والشوارع العامــة والتي تسبب بموجبها في ازدحام غير مبرر.

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